2021/09/17 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ،اليوم الجمعة، بالشكر الى الحكومة العراقية على دعمها لبلاده ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..



لبنان يشكر العراق على دعمه المركز الخبري الوطني.

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