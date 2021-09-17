اتفاق عراقي امريكي جديد بشأن سحب القوات الاجنبية

2021/09/17 | 14:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأكيد بأن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق.

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