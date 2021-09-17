رايتس ووتش: عقبات كبيرة ستحرم ذوي الإعاقة من المشاركة في الانتخابات

2021/09/17 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من عقبات كبيرة ستحرم مئات الآلاف من العراقيين من المشاركة في الانتخابات.

وقالت المنظمة في تقرير لها, إن الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لم يتمكنوا من المشاركة في العملية السياسية والترشح للمناصب وقد يحرموا من التصويت في يوم الاقتراع بسبب التشريعات التمييزية وأماكن الاقتراع التي يصعب الوصول إليها في ظل عدم وجود تغييرات وحلول عاجلة, وأشار التقرير الى إن لجنة الانتخابات تستخدم المباني المدرسية للانتخابات وتضع اغلب صناديق الاقتراع في الطابق الثاني وليس هناك مصاعد أو تصويت إلكتروني أو بريدي، وأوصى التقرير بضمان توفر وسائل النقل وأن تكون المواد الإعلامية الانتخابية متاحة وسهلة الفهم للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، مع ضمان توفير المساعدة لمن يحتاجون إليها.

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