كوادر من بعثة يونامي تشارك في حملة “ننتخب للعراق” للحث على المشاركة

2021/09/17 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت السفارة الأميركية في بغداد صورا لعدد من كوادر بعثة يونامي التي تشارك في حملة “ننتخب للعراق” للتشجيع على المشاركة في الانتخابات.

ونشرت حسابات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة تشير إلى حملة تنفذها الأمم المتحدة للتشجيع على المشاركة الانتخابات، وتظهر الصور التي نشرتها البعثة الأممية رسومات على جداريات في العاصمة بغداد تُذكر العراقيين بأهمية التصويت في 10 أكتوبر إلى جانب وسم ننتخب للعراق بهدف تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

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