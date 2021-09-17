2021/09/17 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة تحقيق الشطرة في ذي قار مذكرات قبض على خلفية نزاع عشائري طاحن حصل خلال الساعات الماضية في القضاء.

وقال المصدر أن محكمة تحقيق الشطرة أصدرت عشرين مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بحق عشرين شخصا من أفراد عشيرتين متنازعتين بمنطقة البدعة والذي استمر قرابة اليومين، مضيفاً أن وصول قطعات الجيش ساهم بإعادة فرض هيبة القانون، ودخول الطرفين بهدنة مدتها أسبوعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور 20 مذكرة قبض جراء نزاع عشائري طاحن في الشطرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور 20 مذكرة قبض جراء نزاع عشائري طاحن في الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).