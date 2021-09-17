رئيس إقليم كردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

2021/09/17 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يقدر علاقات بلاده مع إقليم كردستان.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني في إطار زيارة الأخير للعاصمة البريطانية والتي التقى خلال اليومين الاولين منها وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين بريطانيين آخرين من بينهم رئيس مجلس اللوردات حيث بحث معهم تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كردستان من جهة وبين المملكة المتحدة من جهة اخرى اضافة الى الحرب على الإرهاب والأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

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