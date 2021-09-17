الراوي تلتقي عشيرة المشاهدة في الانبار وتبحث معهم المشاركة في الانتخابات

2021/09/17 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زارت المرشحة عن (تقدم) في محافظة الانبار، النائبة نهلة حمد الراوي عشيرة المشاهدة في قضاء الرمانة.

وجرى خلال الزيارة مناقشة أهم القضايا التي تخص الواقع الخدمي في المنطقة أضافة الى مناقشة ملف الانتخابات النيابية القادمة وأهمية المشاركة الفاعلة فيها واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

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