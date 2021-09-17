2021/09/17 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، موعد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إلى العاصمة الإيطالية روما .وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “سفيرة جمهورية العراق في روما صفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتعزيز التعاون العسكري..



وزير الدفاع يزور إيطاليا المركز الخبري الوطني.

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