لجنة نيابية تحدد الطرق 'المثلى' لاسترداد أموال العراق المهربة

2021/09/17 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، طرق استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، فيما قسمت الأموال المهربة للخارج إلى قسمين.

وذكر عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح تابعه NRT عربية، (17 ايلول)، ان "هنالك لجنة حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من اين لك هذا؟) الذي كان له وقعة مهمة"، مبينا أنه"في المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الامور التي تخص اموال الداخل، أما أموال الخارج فتقسم الى قسمين: أموال ما قبل العام 2003 ،وأموال ما بعد العام 2003".

وأضاف طلوبي، أن "الأموال ما قبل العام 2003 من الصعب جدا استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية باسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جدا ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالا شخصية لدى شخص عادي".

واوضح، "نحتاج الى كشفها عن طريق أمور عدة، مثلا تجديد الهويات باعتبارهم لديهم أكثر من جنسية فتجديدها ورجوعهم الى العراق ومن الممكن في هذه الحالة تحريك قضايا ودعاوى ضدهم، لكن للأسف تفتقر هذه الدعاوى الى البيانات والأدلة وصعوبة إثبات أن الأموال عائدة الى الحكومة العراقية، بالإضافة الى أن لدينا أمورا أخرى مثل السفن الموجودة في بعض الموانئ وغيرها".

وأشار طلوبي، إلى أن "الأموال بعد العام 2003 والمهربة خارج البلاد، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".

وبين، ان "إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج إلى اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة والتي تتجاوز سنويا اكثر من 100 مليار دولار أو 100مليار يورو، عن طريق التهريب"، موضحا أن "بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال اعطائهم الجنسية، باعتبار أن هؤلاء داعمين لاقتصاد تلك الدول".

وتابع طلوبي، أن "مهمة استرداد الأموال المنهوبة مهمة صعبة جدا، وهنالك بعض الأفكار التي قدمت تحتاج الى الكثير من الشروحات".

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