يونس محمود يحدد موعد إجتماع حسم لجان الإتحاد العراقي لكرة القدم

2021/09/17 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن تحديد إجتماع حسم لجانه لحسم امر اللجان المهمة المرتبط عملها.

وقال نائب رئيس إتحاد الكرة يونس محمود في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن " المكتب التنفيذي سيجتمع الاحد لحسم امر اللجان المهمة المرتبط عملها مباشرة بالدوري الذي سينطلق يوم الاثنين".

وأضاف أن " انطلاق اي دوري مهما كانت درجته يحال ان ينطلق دون وجود لجان الحكام و المسابقات و الانضباط".

واشار محمود الى ان "اجتماع الاحد سيمتد لوقت طويل بسبب كثرة الملفات المطروحة على طاولة المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد كرة القدم".

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