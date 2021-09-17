ضغوط إسرائيلية خشنة وناعمة لتهبيط سقف المقاومة - نهاد ابو غوش

2021/09/17 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش ضعف الحكومة الإسرائيلية الحالية واستنادها إلى أغلبية ضئيلة يجعلها هشة وضعيفة وقابلة للانكسار والانهيار عند اول اختبار جدي أو مطب سياسي أو أمني، يكفي خروج حزب واحد من الأحزاب الثمانية المشكلة للحكومة لانهيارها وحل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، ربما يكفي "حرد" أو تمرد نائب واحد لحدوث ذلك، وهكذا فإن حكومة بينيت- لابيد- غانتس هي ضعيفة أمام جمهورها ومجتمعها والمعارضة القوية برئاسة نتنياهو، وعلى الأر ......





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