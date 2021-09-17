2021/09/17 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي تظهر بين فترة وأخرى تجمعات صغيرة، صافية ، وتريد ان تكون بمنتهى النقاوة من حيث "ماركستها/ اللينينيته"، على هامش، وخارج اطار المعروف على انه الحزب الشيوعي الرسمي، وليس لمانتحدث عنه سوى دلالة ثقافوية منزوعة الأثر، او الدلاله الموضوعيه، الا اللهم على مستوى الحساسيات الشخصية، فالانقسامات وحالات الانشقاق التي عرفتها الحركة الشوعيه العراقية، وكانت تنطوي على دالات موصوله بالتطور التاريخي، وبتبدلات موقع ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انحلال الحزب الشيوعي العراقي/9 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انحلال الحزب الشيوعي العراقي/9 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).