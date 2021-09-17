طبعات العنف العراقيّ - نصير عواد

2021/09/17 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نصير_عواد انتجت الحالة السياسيّة بالعراق، من بين ما انتجت، شرائح اجتماعيّة تعاني من متلازمة (الجهل-العنف) منفصلة عن عواقب افعالها.



تأتيها الأوامر من فوق، فتقتل من دون الشعور بالذنب والندم، يرافق ذلك شعور قانع بانها تنفذ الأوامر، وأنها لا تتحمل مسؤولية ما حدث.



وهذه المتلازمة التي تعطل مبدأ المسؤوليّة عند الأفراد، ستعطل في طريقها الضمير والقيم والمقدسات.



وتجعل من قتل النفس، التي حرم الله إلا بالحق، أصغر الصغا ......





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