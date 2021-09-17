كركوك تكشف عن توصيات لجنة الكاظمي الأمنية

2021/09/17 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف محافظ كركوك ريكان الجبوري، اليوم الجمعة، عن توصيات اللجنة الأمنية العليا التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي إلى المحافظة بعد الخروقات الأمنية الأخيرة.وقال الجبوري، في […]

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