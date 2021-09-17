اختبار سيارة من فورد بدون سائق لتوصيل طلبات التسوق من المتجر إلى باب المنزل

2021/09/17 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختبر سلسلة متاجر "وول مارت" سيارة بدون سائق، بالشراكة مع فورد وآرغو AI، والتي توصل طلبك من مواد التسوق مباشرة إلى باب منزلك.

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