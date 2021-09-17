صور: اجتماع بين برهم صالح ونيجرفان بارزاني في أربيل

2021/09/17 | 14:57 - المصدر: وكالة ناس

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*رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس الجمهورية*

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 17 أيلول (سبتمبر) 2021، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بموجب الدستور.وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول الانتخابات العراقية المقبلة مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة وتضمن حقوق وتطلعات المكونات العراقية كافة، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

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