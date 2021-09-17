صالح ومسرور البارزاني يشددان على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة

2021/09/17 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني في أربيل آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق والمنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بموجب الدستور.

وفي سياق آخر من الاجتماع، بحث صالح والبارزاني الانتخابات العراقية المقبلة وأهمية المشاركة فيها، مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة وتضمن حقوق وتطلعات المكونات العراقية كافة، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

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