2021/09/17 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب كردي مخاطبًا وزير النفط: ماذا يفعل “ابنك” بالسليمانية المركز الخبري الوطني.

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