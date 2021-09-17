رئيس الجمهورية وبارزاني يبحثان “نزاهة” الانتخابات

2021/09/17 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ملف الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقاه، “المركز الخبري […]

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