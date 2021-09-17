ميقاتي يشكر العراق على مساعدة لبنان بتوفير الوقود

2021/09/17 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الشكر الى الحكومة العراقية "لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في تصريح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض اطلع ميقاتي على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار".وباشرت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، بتفريغ أول شحنة من الوقود العراقي الذي وصل يوم أمس الى لبنان ضمن الاتفاقية التي أبرمها الجانبان ،التي تنص على تزويد العراق مادة الفيول الثقيل إلى لبنان لمدة عام.وكان العراق ولبنان قد وقعا اتفاقاً في تموز الماضي ينص على بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى لبنان على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

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