العراق يحدد آليات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج

2021/09/17 | 15:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، طرق استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، فيما قسمت الأموال المهربة للخارج إلى قسمين.وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك لجنة حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة …

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