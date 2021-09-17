العراق يحسم عدد الزائرين الايرانيين المسموح لهم باداء مراسم زيارة الاربعين

2021/09/17 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت سلطة الطيران العراقي، الجمعة، بدخول 60 ألف زائر الى العراق للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين.

وجاء في وثيقة، حصل عليها NRT عربية (17 أيلول 2021): قررت سلطة الطيران بان "يكون عدد الزائرين الإيرانيين المسموح لهم بالدخول الى العراق خلال الزيارة الاربعينية 60 ألف زائر على أن يقوموا باستحصال سمة الدخول من سفارة جمهورية العراق في طهران، وكذلك دخول عدد من الرعايا الأجانب المقيمين أصولية في إيران بعدد لا يزيد عن ألفي شخص".

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