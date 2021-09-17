صحة النجف تعلن موقفها الوبائي للساعات الـ24 الأخيرة

2021/09/17 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى إجراء 767 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR .

وأوضح بيان للصحة تلقت ( بغداد اليوم) نسخة منه، ان "عدد حالات الشفاء بلغ 233 حالة، كما ان المحافظة لم تشهد تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف أن "المجموع التراكمي للإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة بلغ 87292 ، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 84608 حالة ، 691 حالة وفاة تم تسجيلها في عموم المحافظة ، بينما بلغ المجموع التراكمي للحالات التي تحت العلاج 1993 ، هذا وسجلت المحافظة 5089 إصابة للكوادر الصحية والطبية".

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