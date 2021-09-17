شرطة بابل تصدر توصيات وتوجيهات أمنية خاصة بزيارة الأربعين

2021/09/17 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

وجهت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، توصيات أمنية خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ، فيما أشارت الى أن تعاون المواطنين بهذه الطريقة يسهم بشكل كبير في مساندة القوات الأمنية للقيام بمهامها بشكل متقن وإتمام الخطة الأمنية للزيارة على نحو أفضل .

وذكر مدير علاقات وإعلام القيادة عادل العناوي الحسيني ، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التوصيات الخاصة بالزيارة ، تضمنت إن كفيل الموكب هو المسؤول المباشر عن أمن الموكب، ووضع أشخاص معرفين من الموكب عند مداخلة وقرب أماكن الطهي كذلك لوحة تعريفية بواجهة الموكب"، لافتاً الى ضرورة "الفحص اليومي للموكب وماحوله وجميع محتوياته من الناحية الأمنية".

وأضاف انه "لايسمح بحمل السلاح حتى وان كان مرخصاً خلال فترة الزيارة، كما انه عند ملاحظة أية حالة سلبية، فيجب التوجه الى اقرب مفرزة أمنية ، وعدم تصديق الإشاعات المغرضة".

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