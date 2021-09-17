أسباب تدفعك للترقية إلى هواتف آيفون 13

2021/09/17 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت آبل هواتف آيفون 13 الجديدة في أربعة نماذج مختلفة الحجم، ولكنها قريبة من بعضها في المواصفات.

ويظن البعض بأن هواتف آيفون 13 لا تستحق الترقية إليها، أو لا تقدم شيئًا جديدًا يدفعك إلى الترقية.

ولكن تأتي هواتف آيفون 13 بمجموعة من المميزات الجديدة والحصرية لها، لذلك تحتاج إلى اقتناء آيفون 13 أو أحد أشقائه حتى تتمكن من الاستفادة من هذه المميزات.

ونستعرض معكم في هذا المقال مجموعة من الأسباب التي قد تدفعك إلى الترقية لآيفون 13.

ألوان آيفون 13 الجديدة

تقدم آبل كل عام ألوان جديدة تميز الإصدار الجديد، ولا يمكنك الحصول على الإصدارات الأقدم من آيفون في هذه الألوان.

واعتمدت آبل هذا العام على عدة ألوان جديدة من ضمنها اللون الوردي لآيفون 13 ولون Sierra Blue لآيفون 13 برو.

وتستطيع الحصول على آيفون 13 في عدة ألوان أخرها منها أزرق منتصف الليل وأبيض ضوء النجوم والأزرق المعتاد والأحمر، بينما يمكنك يأتي آيفون 13 برو في ألوان أخرى وهي الرمادي والفضي والذهبي.

تحسينات الكاميرا

تعتبر التحسينات التي وصلت إلى الكاميرا أهم الأسباب التي تدفعك للترقية إلى آيفون 13.

وقد طورت آبل الكاميرا كثيرًا عن الأعوام الماضية، وشملت هذه التطويرات كاميرات آيفون 13 و13 ميني وليس فقط النسخ الاحترافية.

وأصبحت كاميرا آيفون 13 قادرة على التقاط صور أفضل في ظروف الإضاءة السيئة بنسبة 47٪، وذلك بفضل تقنية العدسات الجديدة التي استخدمتها.

كما أضافت آبل خاصية جديدة تدعى الوضع السينمائي، ويسمح لك الوضع السينمائي بتغيير نقطة التركيز في مقاطع الفيديو بعد تصويرها.

ويعمل الوضع السينمائي بطريقة تشبه وضع Portait في الصور المعتادة، لذلك تستطيع التركيز على نقطة واحدة في المقطع وجعلها في بؤرة التركيز وتعتيم ما خلفها.

وعملت آبل على تطوير تأثير المنقحات التي تستخدمها في تطبيق الكاميرا الخاص بها، وأطلقت عليها إسم Photographic Styles.

وتسمح لك المنقحات الجديدة بتحسين الصور مع الحفاظ على صفات الصورة الأساسية.

كما أصبحت قادرًا على استخدام خواص Smart HDR 4 و ProRes video recording و التصوير بتقنية Macro مع العدسات الثلاثة في آيفون 13 برو.

ضعف المساحة التخزينية

تخلت آبل عن حجم 64 جيجابايت الذي كان يعتبر الحجم الأقل في آيفون 12، وبدلًا من ذلك اعتمدت على حجم 128 جيجابايت كأول مساحة تخزينية متاحة للهاتف.

كما قامت بزيادة حجم مساحة التخزين القصوى في هواتف آيفون 13 برو و برو ماكس لتصل إلى 1 تيرابايت.

تطوير البطارية للعمل لمدة أطول

لم تعلن آبل عن حجم البطارية الجديدة في هواتف آيفون 13، ولكن اكتفت بالقول بأنها أفضل من الأعوام السابقة.

وقد أعلنت أن مدة عمل البطارية قد زادت بمقدار ساعة ونصف للنسخ الأصغر في الحجم وساعتين ونصف للنسخ الأكبر.

ويعود هذا التطور لاستخدام أحجام بطارية أكبر من السابق، بالإضافة إلى كون معالج A15 قادرًا على توفير استهلاك الطاقة.

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