محافظ كركوك يكشف عن توصيات لجنة الكاظمي: تسليح العشائر لمنع الخروق

2021/09/17 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف محافظ كركوك ريكان الجبوري، عن توصيات اللجنة الأمنية المرسلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنع الخروق في الانتخابات.

قال محافظ كركوك إن قوات الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية ستتولى حماية المناطق من خلال ثلاثة أطواق أمنية

وقال الجبوري للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك خطة أعدت لتأمين مركز الاقتراع في عموم المحافظة "، لافتًا إلى أن "الخطة تم إعدادها من قبل قيادة المقر المتقدم وبناء على توجيهات اللجنة العليا للانتخابات".

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وأوضح أن "قوات الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية ستتولى حماية المناطق من خلال ثلاثة أطواق أمنية".

وأضاف أن "اللجنة الأمنية التي أرسلها رئيس الوزراء بعد الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الخروقات الأمنية في بعض المناطق أصدرت مجموعة من التوصيات"، مشيرًا إلى أن "هذه التوصيات تضمنت تنفيذ خطط الانفتاح والاعتماد على أبناء العشائر في دعم القوات الأمنية والتعاون معهم وتسليحهم ليسهموا في استقرار مناطقهم ويكونوا قوة ساندة للقوات الأمنية في دعم جهود الاستقرار وعودة الأمن بشكل كامل".

وتابع أن "هذه التوصيات تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في مكافحة فلول داعش في بعض المناطق النائية التي تشكل خطرًا على المدنيين والقوات الأمنية"، موضحًا أن "القوات الأمنية نفذت خلال الأيام الماضية عمليات نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية تمكنت من خلالها قتل 10 إرهابيين وتدمير مضافات".

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