2021/09/17 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدسة (بغداد اليوم) تتجول في سوق الغزل..والانتخابات والدولار رسائل يطلقها مواطنون

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