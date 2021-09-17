العامري في تجمع انتخابي لتحالف الفتح في ديالى: مؤامرات دمج الحشد او حله مرفوضة

2021/09/17 | 15:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رفض زعيم تحالف الفتح والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الجمعة، مؤامرات حل او دمج الحشد الشعبي بالاجهزة الامنية فيما طالب بتسليح الجيش بالدفاعات الالية والجوية.وقال العامري خلال حضوره تجمعا انتخابيا لدعم قائمة الفتح في مقر منظمة بدر بديالى إن “هناك مؤامرات تدعو لدمج او حل الحشد ولن نسمح بالمساس بالحشد وان […]

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