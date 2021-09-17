2021/09/17 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، توصيات أمنية خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، منها ما يخص حمل السلاح خلال فترة الزيارة.وذكر مدير علاقات وإعلام القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة عراقية تصدر توجيهات “مهمة” تتعلق بزيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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