طالبان تحول مقر وزارة شؤون المرأة إلى وزارة

2021/09/17 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد مراسل قناة "الحرة" في كابل بتوجه سيارة وفريق من الحركة، السبت، إلى مقر الوزارة في قلب العاصمة الأفغانية لإزالة اللافتة القديمة ووضع أخرى خاصة بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

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