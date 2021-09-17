السفارة الأمريكية تنضم إلى حملة التشجيع على المشاركة في الانتخابات

2021/09/17 | 15:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شاركت السفارة الأمريكية في بغداد، الجمعة، في حملة للتشجيع على المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.

ونشر حساب السفارة على فيسبوك، 17 أيلول/سبتمبر، تدوينة تظهر جانبًا من أعمال بعثة الأمم المتحدة في العراق لـ "الترويج للانتخابات".

وانحازت بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أطراف السلطة في الحث على المشاركة في الانتخابات والنحذير من خيار المقاطعة.

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