يفوق حجم القارة القطبية.. اتساع هائل في ثقب الأوزون

2021/09/17 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لعلماء من خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي في الاتحاد الأوروبي، فإن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي، والذي يتكون كل عام فوق القطب الجنوبي بين أغسطس وأكتوبر، بات أكبر الآن من القارة القطبية الجنوبية.

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