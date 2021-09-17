((أنكيدو... بَطَلُ الأُسطُورَة)) - ريتا عودة

2021/09/17 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة حينَ جاءَ مخاضُالأرضِأنجبتْ بطلاًأسموه أنكيدو،فهو الذي حسبَ النبوءةِ:كادَ لأعدائِهِكيدًا عظيمًا،وفي روايةٍ أخرىأسْمُوهُ: زَكَريَّا...فصارَ أنتموصارَ أنا.مِنْ رَحَمِ الأرضِ إنبَثَقَ..بعدما في النَّفَقِمَشَى.نحوَ الشّمسِ،بكاملِ نُورِهِ وبَهائِهِمَضَى.حينَألقى وحشُ الغابَةْ،خُمْبَابَا،شِبَاكَهُ حولَهُ..





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