عبد الغني لبدة الذي أعرفه .. - حمدى عبد العزيز

2021/09/17 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز عبد الغني لبده الذي يعرفه الكثيرون من فلاحي الإصلاح الزراعي في محافظة البحيرة ، وكثيرون من المنخرطون في قضايا القطاع الزراعي المصري وقضايا إنسان القرية المصرية ..



فوجئت بصديقنا المشترك وصديق العمر مجدي شرابية يبلغني بالأمس فقط أثناء محادثة تليفونية بيننا أنه قد علم بالصدفة أنه توفي الأسبوع الماضي ..



فظل هذا الخبر من ساعة علمي به إلي ساعة البدء في كتابة هذه السطور كغيمة رمادية اجتاحتني من انحا ......





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