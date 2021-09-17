القوة الجوية: عازمون على خطف كأس السوبر

2021/09/17 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القوة الجوية جاهزيته التامة لخوض مباراة كأس السوبر العراقي، غدا الجمعة أمام الزوراء، على ملعب الشعب الدولي.

وقال المدرب المساعد للفريق، جاسم محمد غلام، خلال تصريحات ، إن القوة الجوية جاهز لمباراة الغد، ويتطلع لخطف اللقب الثالث بعد ثنائية الدوري والكأس.

وتابع: “معسكر الفريق كان مميزا، حيث رفعنا من خلاله الجاهزية البدنية، وحاولنا خلق الانسجام بين اللاعبين.

ومن جانبه، قال اللاعب محمد علي عبود، إن كل الأمور تسير بخطوات جيدة، وجميع اللاعبين يتمتعون بتركيز عال، من أجل التتويج بكأس السوبر.

وأردف: “كنا نأمل حضور الجماهير، لكن الظروف الصحية حالت دون تواجدهم، وسنجتهد من أجل الظفر باللقب من أجلهم”.

وقال اللاعب الأردني، إحسان حداد، إن الفوز بكأس السوبر سيمثل دافعا معنويا كبيرا للفريق، في انطلاقة الموسم الجديد.

وأضاف: “القوة الجوية توج بلقبي الدوري والكأس بجدارة، وبالتالي بذات الطموح نسعى للفوز بكأس السوبر..



فريق بحجم القوة الجوية لا يقبل بغير البطولات، وجماهيرنا تستحق أن نهديها لقبا جديدا”.

وأتم: “هناك رغبة لدى الجميع لإثبات الذات، رغم أن المباراة أمام فريق كبير”.

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