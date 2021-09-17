التحالف الدولي: القوات العراقية في 2021 أقوى وأكثر قدرة وحققت تفوقا ضد “داعش”

2021/09/17 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وأكد التحالف الدولي أن القوات العراقية في 2021 هي أقوى وأكثر قدرة بعد أن حققت تفوقًا تكتيكيًا متميزًا ضد “داعش”.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين مارتو في تغريدة على تويتر, إن التحالف المؤلف من 83 عضوًا يواصل الالتزام بدعم شركائه في القوات العراقية بقتالهم ضد داعش وتعزيز المؤسسات والقوات الأمنية العراقية, مختتما تغريدته بوسم نحن أقوى معا.

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