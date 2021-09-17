2021/09/17 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والروسية عن انطلاق عمليات إنتاج لقاح “أسترازينيكا” في روسيا، وأشارت إلى أن إنتاج اللقاح سيكون موجها للتصدير إلى الخارج.

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، في تصريح اليوم الجمعة، أن شركة الأدوية الروسية “R-Pharm” بدأت إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا “أسترازينيكا” وذلك بموجب عقود تصدير.

التالي

منذ 24 دقيقة

عون: التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو باب “الإصلاح المنشود”

منذ ساعة واحدة

ميقاتي يشكر العراق

منذ 3 ساعات

مجموعة الـ20 تبحث أزمة أفغانستان

منذ 4 ساعات

تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من “العمال الكردستاني” في شمال العراق

منذ 5 ساعات

بداية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية

منذ 6 ساعات

ماكرون وميركل يتعهدان بالتعاون حتى تتشكل الحكومة الألمانية الجديدة

منذ 6 ساعات

استقالة وزيرة خارجية هولندا بعد فوضى الإجلاء من أفغانستان

منذ 7 ساعات

ملك البحرين يؤكد دعم بلاده لمصر والسودان في قضية سد النهضة

منذ 7 ساعات

مجلس التعاون يدعو إلى تفادي التدخل في شؤون أفغانستان

منذ 8 ساعات

روسيا تحذر أمريكا: لصبرنا حدود

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء في إنتاج لقاح “أسترازينيكا” في روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء في إنتاج لقاح “أسترازينيكا” في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).