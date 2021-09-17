عون: التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو باب “الإصلاح المنشود”

2021/09/17 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي انطلقت اليوم الجمعة هو باب الإصلاح المنشود، وذلك بعد توقيع وزير المالية يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة “الفاريز ومارسال”.

وقال عون “إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم.

ورأى أن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان “يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به”.

ولفت الرئيس عون إلى أن “التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن “السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.

وكان وزير المالية يوسف الخليل قد وقع اليوم عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز و مارسال ممثلا الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.

وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو (تموز) من العام الماضي على الاستعانة بشركة “الفاريس ومارسال” للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .

ولكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون: التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو باب “الإصلاح المنشود”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عون: التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو باب “الإصلاح المنشود”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).