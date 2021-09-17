الجناة قيد الاعتقال.. الكشف عن تفاصيل

2021/09/17 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى كشف مصدر امني مطلع في ديالى، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جريمة زهيرات شمال شرقي المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" مسن يبلغ من العمر 74 سنة وابنته البالغة من العمر نحو40 سنة قتلا في ظروف غامضة في منزلهما في قرية زهيرات قرب ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة من قبل مجهولين بواسطة اسلحة خفيفة".واضاف المصدر،انه" بعد التحقيقات المكثفة وسرعة التحرك لموقع الحادث قادت الخيوط لاثنين من المتهمين وتم اعتقالهما واعترفا بارتكاب الجريمة بدوافع جنائية احداهما زوج المجني عليها نافيا ان يكون الحادث بدوافع ارهابية".واشار الى ان" المعتقلين رهن الاحتجاز في مركز امني لعرضهما على القضاء العراقي".

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