حقوق الانسان الدولية: الآلاف من المعاقين العراقيين غير قادرين على التصويت في الانتخابات!

2021/09/17 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

دعت لجنة حقوق الانسان ، اليوم الجمعة، السلطات العراقية يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال التقرير اللجنة ، الذي يحمل عنوان "لا أحد يمثلنا": وترجمته (بغداد اليوم)، انه "يجب الالتفات الى عدم إمكانية الوصول إلى المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق ، إن مئات الآلاف من الأشخاص قد لا يتمكنون من التصويت في الانتخابات دون إجراء تغييرات عاجلة"

واضاف انه "يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في العراق عقبات كبيرة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 10 تشرين الاول 2021 ، بسبب التشريعات التمييزية وعدم إمكانية الوصول إلى أماكن الاقتراع".

وتابع انه "يوجد في البلاد أحد أعلى نسبة إعاقات في العالم ، على الرغم من عدم معرفة الأرقام الدقيقة"

وأشار التقرير الى أن "البلاد ليس لديها محطات اقتراع متنقلة أو تصويت إلكتروني أو تصويت بالبريد ، ربما بسبب ضعف النظام البريدي في العراق".

قالت بلقيس والي ، الباحثة في مجال الأزمات والنزاعات في حقوق الانسان: "على الحكومة ضمان إتاحة أماكن الاقتراع لجميع الناخبين".

واضافت : "في حين أن بعض الخطوات ستستغرق وقتًا ، مثل تعديل التشريعات ، فإن بعضها الآخر سهل ، وليس لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي عذر لمواصلة الفشل في معالجة إمكانية الوصول".

وتابعت: "على البلدان التي تدعم الانتخابات العراقية ومهام المراقبة مالياً ، بما في ذلك أولئك الذين كانوا جزءًا من الصراع ، أن تضمن أنها تساعد في جعل العراق أكثر سهولة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك نظامه السياسي".

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