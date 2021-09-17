سلطة الطيران تحدد حصة إيران من الزوار: لا دخول دون تأشيرة

2021/09/17 | 16:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت سلطة الطيران العراقي، اليوم الجمعة، حصة إيران من الزائرين المشاركين في مراسم زيارة الأربعين.وبحسب وثيقة، فقد قررت سلطة الطيران أن “يكون عدد الزائرين الإيرانيين المسموح لهم بالدخول الى العراق خلال الزيارة الاربعينية 60 ألف زائر على أن يقوموا باستحصال سمة الدخول من سفارة جمهورية العراق في طهران، وكذلك دخول عدد من الرعايا الأجانب المقيمين أصولية في إيران بعدد لا يزيد عن ألفي شخص”.

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