2021/09/17 | 16:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت سلطة الطيران العراقي، اليوم الجمعة، حصة إيران من الزائرين المشاركين في مراسم زيارة الأربعين.وبحسب وثيقة، فقد قررت سلطة الطيران أن “يكون عدد الزائرين الإيرانيين المسموح لهم بالدخول الى العراق خلال الزيارة الاربعينية 60 ألف زائر على أن يقوموا باستحصال سمة الدخول من سفارة جمهورية العراق في طهران، وكذلك دخول عدد من الرعايا […]

ظهرت المقالة سلطة الطيران تحدد حصة إيران من الزوار الاربعين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران تحدد حصة إيران من الزوار الاربعين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران تحدد حصة إيران من الزوار الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).