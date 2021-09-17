برشلونة ينافس ريال مدريد على صفقة بوجبا

2021/09/17 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل برشلونة في منافسة مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض الشياطين الحمر من أجل التجديد.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن اسم بوجبا ظهر في محادثات بين خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ومينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رايولا قال للابورتا إنه متأكد من وجود مزايدة قوية من الأندية الكبرى على ضم بوجبا خلال الصيف المقبل.

وذكرت أن رايولا وعد لابورتا، في حالة تقديم برشلونة لعرض، فإنه سيحاول إقناع بوجبا بالبت في اقتراح برشلونة قبل أي عروض أخرى.

وقالت الصحيفة إن برشلونة عليه التغلب على ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس للفوز بخدمات بوجبا في الموسم المقبل.

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