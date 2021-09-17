2021/09/17 | 16:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الجمعة 17 سبتمبر 2021 | 03:54 مساءً

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جمال المحمداوي: جهودنا تكللت بالنجاح للقضاء على الارباك في النظام التربوي في العراق من خلال الغاء الاحيائي والتطبيقي

اكد عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، ان جهوده وتحركاته برلمانيا وجماهيريا تكللت بالنجاح بعد ان صوت مجلس الوزراء على اعادة العمل بالفرعين العلمي والادبي في الدراسة الاعدادية.



وقال المحمداوي في بيان صحفي " شخصنا منذ البدء حالة الارباك الحاصل في العملية التربوية والتعليمية فيما يخص الدراسة الاعدادية بعد قرارات غير ملائمة للوضع العراقي عندما استحدثت وزارة التربية نظام الاحيائي والتطبيقي في العام ٢٠١٥ - ٢٠١٦".



وتابع " حاولنا اجراء معالجات من خلال لفت انتباه القائمين على وزارة التربية لخطورة هذا الموضوع ومدى تأثيره على مستقبل الاجيال القادمة، ودعونا مرارا وتكرارا عبر مخاطبات رسمية وبيانات ومؤتمرات صحفية لمعالجة الموضوع والغاء نظام الاحيائي والتطبيقي والعودة الى نظام العلمي والادبي".



واضاف "في (١٥ تشرين الأول ٢٠١٨) جمعنا تواقيع برلمانية للمطالبة باعادة العمل بالنظام الدراسي (العلمي والادبي)، وفي (١٢ ايار ٢٠١٩) صدر قرار من مجلس النواب يحمل الرقم (٣٩) لسنة ٢٠١٩ بناءً على الطلب النيابي المقدم من قبلنا وتوقيع (٥٠) نائبا وينص على الغاء العمل بنظام الاحيائي والتطبيقي في الفرع العلمي الاعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقا اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ واوصى القرار النيابي الى وزارة التربية التشاور مع الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم برسم السياسة التعليمية والتربوية وتنفيذها ".



وتابع" ان هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء أيدت طلب النواب الموقعين على الغاء شطر الفرع العلمي إلى فرعي احيائي وتطبيقي وذلك بموجب كتابها (٥٤٧) في (٢٢/ ٤/ ٢٠١٩)الذي ارسلته الى مكتب رئيس الوزراء ".



واوضح المحمداوي انه وبسبب عدم التزام وزارة التربية بتنفيذ القرار البرلماني رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٩ وجهنا سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية في (٣٠ ايلول ٢٠١٩) نستفسر فيه عن اسباب امتناع الوزارة من تنفيذ القرار رغم مرور مدة طويلة على اصداره وقد اجابت الوزارة في (٢١ /١٠ / ٢٠١٩) انه تشكلت لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي لغرض بحث المرضوع".



وبين انه" في الوقت ذاته تم توجيه كتاب الى الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ ٣٠ /٩ /٢٠١٩ لتوضيح إجراءاتهم بشأن تطبيق وتنفيذ القرار النيابي المتعلق بالغاء نظام التعليم الاحيائي والتطبيقي، واجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ (٢٩ / ١٠ /٢٠١٩) بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم والتربية تتولى دراسة موضوع تنوع التعليم الاعدادي ".



واضاف المحمداوي" بعد عدة متابعات قرر المجلس الوزاري للتنمية البشرية برقم (٦) في (٢٩ /٨ /٢٠١٩) تأليف لجنة مشتركة من وزارتي التربية والتعليم العالي تتولى دراسة الموضوع وترفع توصياتها النهائية الى المجلس المذكور خلال مدة اسبوعين من تاريخ اصدار هذا القرار، وبعد مرور مدة طويلة من تشكيل اللجنة وعدم اتخاذ قرارات، لذلك خاطبنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابنا (١٥١٩) في (٧/ ٦ /٢٠٢٠) نستفسر عن إجراءاتهم بخصوص اللجنة وتوصياتها وتنفيذ قرار مجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم (٦)".



ودعا المحمداوي إلى تطبيق اقترحه السابق في (٢٠١٨) بانشاء مجلس تنسيقي اعلى لشورى الرآي للتربية والتعليم في العراق للقضاء على الارباك في النظام التربوي والتعليمي وان اي قرار مصيري يجب ان يخضع لمناقشات ترتقي بالمستوى التعليمي" واشار الى ان فلسفة التعليم في العراق يجب أن تخضع لثقافة المجتمع وتتلائم معه ولا تنفصل عنه بأي حال من الاحوال، لكن نظام ( الاحيائي والتطبيقي ) اثبت فشله في تحقيق هذه الفلسفة من خلال انظمة القبول المركزي للجامعات العراقية وكشف الانفصال السلبي بين واضعي سياسات التعليم بين وزارتي التربية والتعليم العالي وعدم التنسيق بينهما.



وهنأ المحمداوي جميع المتحمسين لاصلاح النظام التربوي في العراق ولاسيما الغاء (الاحيائي والتطبيقي) والعودة لنظام (العلمي والادبي) شاكرا كل الجهود الخيرة التي سعت وايدت فكرته ومقترحاته.

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