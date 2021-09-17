2021/09/17 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول تطبيق انستغرام المملوك لفيسبوك إنه يبحث عن طرق جديدة لثني المستخدمين عن التركيز على مظهرهم الجسدي بعد أن كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن باحثي فيسبوك وجدوا أن منصة مشاركة الصور ضارة للفتيات المراهقات.وقد تحدثت بريانا كيلار من CNN إلى أحد المراهقات المذكورين في تقرير وول ستريت جورنال وكان هذا اللقاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انستغرام يبحث عن طرق لثني المستخدمين عن التركيز على فلاتر المظهر الجسدي للمراهقين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انستغرام يبحث عن طرق لثني المستخدمين عن التركيز على فلاتر المظهر الجسدي للمراهقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).