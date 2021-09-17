وزير الخارجية يؤكد تطلُع العراق لرفع وتيرة التعاون الثنائي مع المنامة

2021/09/17 | 16:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكّد وزير الخارجية فؤاد حسين أهمّية تدعيم أوجُه العلاقات الثنائيّة عبر تنويع أطر التشاور بما يُساهِم في تحقيق تطلّعات بغداد والمنامة، ورفع وتيرة التعاون الثنائيّ لمُجمَل الجُهُود الجارية، وعلى مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والصحّية، والتنمويَّة بما يعود بالخير على كلا البلدين.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع نظيره البحرينيّ عبد اللطيف الزيّاني، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المُشترَك لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة المنعقد في الرياض.

ودعا الوزير العراقي وفق بيان للخارجية تلقى "ناس"، نسخة منه (17 أيلول 2021)، إلى "أهمّية عقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة في أقرب وقت، وتفعيل مُذكّرة التفاهم في المُشاورات السياسيّة"، لافتاً إلى أنّ "الأمن الوطنيّ له علاقة بأمن المنطقة، وتنعكس تداعياته على المنطقة".

وفي إطار المزيد من ترسيخ العلاقات الثنائيّة أعرب الوزير العراقي عن "استعداد العراق لرفع مُستوى التمثيل الدبلوماسيّ، وتذليل جميع العقبات"، داعياً إلى "التعاون الثنائيِّ المُثمِر في المحافل الدوليّة".

كما أكّد على "أهمّية إعادة دراسة الاتفاقيّات الفنّية المُبرَمة بين البلدين حول التعليم، والسياحة، والاستثمار؛ وذلك في إطار تفعيل التعاون المُشترَك بين البلدين"، مُبيّناً أنَّ العراق ينتهج سياسة التوازن في علاقاته ولاسيّما مع دول الجوار، ومواقفه إزاء قضايا الإقليم والمنطقة"، ومُشدّداً على أنّ "الحُكُومة العراقيّة تتطلّع إلى إشادة أفضل العلاقات الاستراتيجيّة الراسخة مع دول الخليج على وفق مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة".

من جهته أكّد عبد اللطيف الزياني وزير الخارجيّة البحرينيّ "اهتمام المملكة، وتأكيد الملك على تعزيز العلاقات مع العراق"، لافتاً إلى "اهتمام بلاده باستقرار الوضع الأمنيّ في العراق لما له من انعكاس إيجابيّ على الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف الوزير البحريني أن "أمن العراق أمننا، وتهمُّنا وحدته وازدهاره، ويهمُّنا أن نرى عراقاً مُبادِراً ومُزدهِراً، ويهمُّنا مدُّ جُسُور التعاون بمُختلِف المجالات".

وشدد على أنَّ "البحرين تدعم العراق في كافة المحافل الدوليّة لعودته لمكانته في المنطقة، ونحن سعداء بنتائج مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ونهنئكم بنجاحه".

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