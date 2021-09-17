العمليات المشتركة توضح اتفاق انسحاب القوات الامريكية من هذه القواعد

2021/09/17 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، إتفاق انسحاب الوحدات القتالية الامريكي من قاعدتي عين الأسد غرب محافظة الأنبار والحرير قرب مطار أربيل في اقليم كردستان.وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين […]

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