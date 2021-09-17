2021/09/17 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن مؤسس منصة “بيندودو” الصينية للتجارة الالكترونية، كولين هوانغ، خسر ثروة هذا العام، أكثر من أي شخص آخر في العالم.وبحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فإن ثروة هوانغ تراجعت بواقع أكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في أكبر خسارة بالعالم..



ملياردير صيني يخسر 27 مليون دولار من ثروته المركز الخبري الوطني.

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