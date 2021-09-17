بعد 3 أشهر.. عودة رواد أطول مهمة صينية في الفضاء إلى الأرض

2021/09/17 | 16:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّت الكبسولة التي تحملهم والمعلّقة بمظلّة مخطّطة بالأحمر والأبيض "من دون مشاكل" في صحراء غوبي في شمال غرب الصين .

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