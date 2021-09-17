2021/09/17 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 8YBhZL6hX5k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاقة صادمة بين زيادة الوزن و سرطان البروستات لدى الرجال | عوافي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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